СМИ: парламент Ирака проголосовал за контрмеры в ответ на новую миграционную политику США

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 30 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Совет представителей (парламент) Ирака проголосовал большинством голосов за принятие контрмер в ответ на новую иммиграционную политику США, предусматривающую временный запрет на въезд в страну граждан семи мусульманских стран, в том числе Ирака.

Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

По данным источника телеканала в парламенте, если США не откажутся от своего решения, Багдад "будет действовать симметрично". Кроме того, парламентарии настаивают на том, чтобы ООН и Лига арабских государств "заняли твердую позицию" по отношению к президенту США Дональду Трампу, а также требуют созвать экстренное заседание Организации исламского сотрудничества, так как решение американского руководства затрагивает мусульманские страны.

Голосование проходило при необходимом кворуме в присутствии премьер-министра Хейдара аль-Абади.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничивается на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.