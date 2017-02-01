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ООН: иммиграционный указ Трампа должен быть отменен как можно скорее

Международная панорама
1 февраля, 19:50 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Глава организации Антониу Гутерриш считает, что это не самый лучший способ защиты США от террористов
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ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает введенный властями США запрет на въезд в страну граждан ряда государств неэффективной мерой в борьбе с терроризмом и полагает, что он должен быть отменен чем скорее, тем лучше. Об этом он заявил  журналистам в штаб-квартире ООН.

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"Это не самый лучший способ защиты США или любой другой страны, обеспокоенной проникновением террористов. Я не думаю, что это эффективный способ. Думаю, эти меры должны быть отменены лучше рано, чем поздно", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал ранее ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Хозяин Белого дома 27 января также распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

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