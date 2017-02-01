США разрешат въезд гражданам ЕС с двойным гражданством стран "черного списка" Трампа

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. США разрешат въезд гражданам государств ЕС с двойным гражданством - государства Евросоюза и любой из семи мусульманских стран из "черного списка" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, выступая в Европарламенте.

"Госдепартамент США предоставил разъяснение, согласно которому въезд в Соединенные Штаты останется открыт для граждан Евросоюза, имеющих двойное гражданство любой из семи стран, упомянутых в законах по миграции президента Дональда Трампа. Мы приветствуем это разъяснение", - сказала она.

Ранее об аналогичных послаблениях для своих граждан сообщил МИД Швейцарии.

Президент Дональд Трамп подписал 27 января указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.