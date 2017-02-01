Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США разрешат въезд гражданам ЕС с двойным гражданством стран "черного списка" Трампа

Международная панорама
1 февраля, 19:42 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Виктория Дубровина
Ранее об аналогичных послаблениях для своих граждан сообщил МИД Швейцарии
Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. США разрешат въезд гражданам государств ЕС с двойным гражданством - государства Евросоюза и любой из семи мусульманских стран из "черного списка" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини, выступая в Европарламенте.

"Госдепартамент США предоставил разъяснение, согласно которому въезд в Соединенные Штаты останется открыт для граждан Евросоюза, имеющих двойное гражданство любой из семи стран, упомянутых в законах по миграции президента Дональда Трампа. Мы приветствуем это разъяснение", - сказала она.

Ранее об аналогичных послаблениях для своих граждан сообщил МИД Швейцарии.

Президент Дональд Трамп подписал 27 января указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Смотрите также

Ватикан обеспокоен миграционной политикой Дональда Трампа
Трамп: ужесточение миграционного режима не означает запрета на въезд мусульман
Мэй назвала ошибочной иммиграционную политику Трампа
Apple выступает против иммиграционных указов Трампа

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
2
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
3
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
4
Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы
5
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
6
Украинский Ан-26 совершил два провокационных захода на буровые вышки РФ в Черном море
7
Посол РФ в Норвегии опроверг информацию о его вызове в МИД королевства
Темы дня
Реклама