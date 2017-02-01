Сирийские войска выбили террористов ИГ из их форпоста в 35 км от Дамаска

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БЕЙРУТ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев освободили населенный пункт Умм-Румман в 35 км к северо-востоку от Дамаска. Как сообщила телестанция Al-Manar, в нем находился ближайший к столице форпост террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Банды ИГ обосновались в Умм-Румман в апреле прошлого года после того, как были выбиты войсками из города Думейр.
По информации Al-Manar, правительственные силы преследуют противника, отступающего вглубь Сирийской пустыни.
Под Пальмирой войска и ополченцы расширили на 25 км зону своего контроля к югу от военного аэродрома "Т-4" и заняли стратегический рубеж Бир-Фидда-Каср-эль-Хейр. Террористы ИГ на этом участке фронта понесли значительные потери, выведены из строя их военно-транспортные средства.
Сирийская артиллерия ведет огонь по позициям бандформирований на высотах Аид-эль-Хассун и Умм-эль-Хейр. Ранее представитель командования ВС САР сообщил, что армия установила контроль над большей частью гористой местности Эль-Тияс на подступах к Пальмире. В результате удара авиации по колонне ИГ на шоссе в Эль-Баярате было уничтожено 17 террористов.
По сведениям новостного портала Syria, сирийская армия возобновила наступательную операцию к северо-востоку от Алеппо. Ее передовые части находятся в 7 км от города Эль-Баб, который служит тыловой базой ИГ. Сирийские военнослужащие заняли селения Тоуман и Эль-Мадъюния на шоссе, которое связывает Эль-Баб с Алеппо. Очевидцы сообщают, что боевики, опасаясь попасть в окружение, начали отвод своих сил в Ракку.