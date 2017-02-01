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ООН предупредила Израиль о недопустимости строительства поселений на землях палестинцев

Международная панорама
1 февраля, 23:55 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Официальный представитель генсека ООН заявил, что организация "готова оказать поддержку" процессу мирного урегулирования
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ООН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН обеспокоена решением Израиля построить более 5 тыс. единиц жилья на оккупированных палестинских землях и призывает воздержаться от подобных односторонних шагов. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы вновь предупреждаем о недопустимости любых односторонних действий, которые могут служить препятствием для переговорного решения, основанного на создании двух государств, и призываем обе стороны вернуться к переговорам на основе резолюций Совета Безопасности и в соответствии с международным правом, чтобы решить все вопросы, связанные с окончательным статусом", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

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По его словам, ООН "готова оказать поддержку" процессу мирного урегулирования.

Ранее в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху сообщил, что его правительство одобрило строительство 3 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Неделю назад власти страны разрешили возвести 2,5 тыс. единиц жилья. Кроме этого, ранее израильские власти одобрили также возведение более 700 единиц жилья в Восточном Иерусалиме.

23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.

Документ поддержали 14 членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать резолюцию. Израиль уже тогда заявил, что не будет выполнять ее положения.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур подверг резкой критике решение Израиля продолжить поселенческую деятельность. В письме на имя генсека ООН и председателя Совета Безопасности (в феврале эту функцию выполняет постпред Украины Владимир Ельченко) он заявил, что "международное сообщество не может хранить молчание" и должно "решительно осудить" действия властей еврейского государства.

"Если их не остановить, то подобные действия окончательно разрушат шансы на достижение двухгосударственного решения, а также перспективу мирного урегулирования", - написал Мансур. По его словам, необходимо привлечь Израиль к ответственности, а также положить конец "десятилетиям конфликта и несправедливости".

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Персоны
Нетаньяху, Биньямин
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Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
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