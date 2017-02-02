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СМИ: Пенс рассказал о роли оценок администрации Обамы в миграционной политике Трампа

Международная панорама
2 февраля, 5:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Вице-президент США отметил, что приостановка иммиграционных программ носит временный характер, а "свобода вероисповедания и религиозный плюрализм" останутся отличительной чертой США
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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США продолжат принимать людей любой веры, временный запрет на въезд введен для тех стран, которые признаны небезопасными еще экс-президентом Бараком Обамой и Конгрессом. Об этом в показанном в среду интервью телеканалу PBS заявил вице-президент Майкл Пенс.

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"Думаю, цель действий президента (Дональда Трампа) была абсолютно ясна. Он обозначил страны, в которых, по мнению администрации Обамы и Конгресса, внутренняя безопасность не обеспечена на достаточном уровне, чтобы мы имели представление, кто эти люди, кто хочет попасть в нашу страну", - сказал Пенс. При этом он выразил полную уверенность в том, что "свобода вероисповедания и религиозный плюрализм" останутся отличительной чертой США.

Вице-президент отметил, что речь идет о временной приостановке действия ряда иммиграционных программ, пока не будет "обеспечено введение новых правил". "Мы собираемся ввести крайне жесткий процесс проверки", - заверил Пенс, утверждая, что это касается "проблемных стран".

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"Мы боремся с радикальным исламским терроризмом, "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) и ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"). Президент еще в ходе избирательной кампании дал ясно понять, что противодействие радикальному исламскому терроризму за рубежом станет его приоритетом. Но мы также вводим меры, которые не позволят проникать в эту страну людям, планирующим причинить вред нашему народу", - резюмировал Пенс.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Он поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить размещение в США беженцев. Глава государства также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона возьмет к себе не более 50 тысяч человек. Кроме того, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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