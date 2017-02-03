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Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил тому поменяться работами

Международная панорама
3 февраля, 10:01 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Тогда люди снова смогут спать спокойно, считает актер
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Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

© Photo by Casey Curry/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Президент США Дональд Трамп высмеял популярного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера за низкие рейтинги реалити-шоу "Ученик знаменитости" (The Celebrity Apprentice), ведущим которого стал последний. Глава Белого дома выступил с критикой во время выступления на так называемом Национальном молитвенном завтраке в американской столице - ежегодном мероприятии, которое проводится в первый четверг февраля с участием президента, нескольких тысяч представителей разных конфессий, а также видных гостей из США и из-за рубежа.

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"Они наняли большую кинозвезду, Арнольд Шварценеггер занял мое место, и мы знаем, чем это обернулось", - сказал Трамп. "Рейтинги рухнули, это стало полной катастрофой", - отметил президент, заявив, что продюсер шоу Марк Бернетт "больше никогда не сделает ставку против Трампа". "Я просто хочу помолиться за Арнольда, если мы можем, ради этих рейтингов", - добавил Трамп.

Сам Шварценеггер уже успел ответить на выпад президента. Актер опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter видео, в котором предложил Трампу поменяться с ним местами. "Эй, Дональд, у меня прекрасная идея, - сказал экс-губернатор. - Почему бы нам не поменяться работами: ты возьмешь на себя ТВ, потому что ты такой эксперт по рейтингам, а я возьмусь за твою работу". "Тогда люди снова смогут спать спокойно", - добавил Шварценеггер.

Шоу "Ученик знаменитости" в прошлом вел сам Трамп, но в 2015 году республиканец был уволен из-за скандальных заявлений, которые он делал во время президентской гонки США. Показ передачи возобновился в прошлом месяце со Шварценеггером в качестве ведущего.

В телешоу "Ученик знаменитости" участвуют звезды, которые стремятся собрать как можно больше денежных средств на нужды благотворительных организаций. Программа является ответвлением проекта "Ученик" (The Apprentice), где бизнесмены боролись за право работать в одной из компаний Трампа.

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Шварценеггер является сторонником Республиканской партии, но во время предвыборной гонки он отказался поддержать Трампа. Актер пояснил тогда, что ставит благополучие страны выше, чем интересы партии. Шварценеггер, в частности, высказывал свои симпатии экс-кандидату от демократов Хиллари Клинтон.

При этом ранее в этом месяце актер предложил Трампу забыть о конфликте и стать друзьями. "Я желаю вам успеха и надеюсь, что вы будете работать на благо всего американского народа так же активно, как вы работали над своими рейтингами", - заявил тогда Шварценеггер в своем видеообращении. Он также призвал граждан США к сплочению. "Выборы кончились, - сказал экс-губернатор. - Мы не враги, мы соседи, друзья и, что важнее всего, мы все американцы".

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