Ураинские радикалы в Киеве заблокировали дверь российского банка ВТБ

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КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Украинские радикалы, представители партии "Национальный корпус" заварили входную дверь российского банка ВТБ в центре Киева. Об этом сообщило агентство "Аналитическая служба новостей" (АСН).
"Около 50 активистов партии "Национальный корпус", в основном молодежь, около 10:30 в пятницу, 3 февраля, облили краской вход в банк, оклеили окна и двери листовками. Активисты установили также возле входа железные прутья, приварив их к дверям здания", - говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что находившиеся на месте события полицейские "наблюдали за происходящим со стороны, но не вмешивались".
Аналогичные акции "Национальный корпус" проводил 30 января и 1 февраля. Тогда националисты пикетировали Сбербанк и другие дочерние отделения российских банков, работающих на Украине. По мнению радикалов, таким образом они защищают национальные экономические интересы Украины, где российские финансовые учреждения занимают 15% банковской сферы.