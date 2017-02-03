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Трамп заявил, что попытка теракта у Лувра должна стать предостережением для США

Международная панорама
3 февраля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
Неизвестный напал на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и фразу "Аллах велик"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что попытка теракта, произошедшая 3 февраля возле знаменитого парижского музея Лувр, должна стать предостережением для Соединенных Штатов о том, какую опасность представляет собой исламский экстремизм. Об этом он написална своей странице в Twitter.

"Новый радикальный исламский террорист только что совершил нападение на музей Лувр в Париже, - заявил Трамп. - Туристы были блокированы внутри. Франция вновь на грани. Америка, разбирайся в ситуации"!

Неизвестный напал на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с парижским музеем Лувр, когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и фразу "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение. В настоящее время по факту нападения задержан второй подозреваемый.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что "судя по всему, это было нападение террористического характера". Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование по этому делу.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. В частности, он ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, мотивировав эту меру опасностью проникновения с США из этих стран террористов из числа мусульманских радикалов. Эта мера вызвала критику со стороны мусульманских государств, ряда стран Европы и оппонентов Трампа внутри США.

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