Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Белорусский лидер Александр Лукашенко считает, что ответственность за ситуацию на востоке Украины лежит на президенте этой страны Петре Порошенко. Соответствующую позицию он озвучил в пятницу на встрече с представителями общественности, местных и зарубежных СМИ.

"Ответственность прежде всего ложится на президента той страны, на территории которой идет война, - отметил Лукашенко, отвечая на вопрос о причинах эскалации обстановки в Авдеевке. - Я тут не хочу упрекнуть Петра Порошенко, мы в добрых с ним отношениях. Но я всегда говорю: как бы ситуация не складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны".

В последние дни обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, есть жертвы как среди военнослужащих, так и гражданского населения. Число мирных жителей, погибших при ночном обстреле Донецка со стороны украинских подразделений, увеличилось, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), до трех человек, еще 13 ранены. Кроме того, имеются погибшие и в Авдеевке.

Совет Безопасности ООН 2 февраля выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" и призвал стороны немедленно прекратить огонь. Члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения.