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Глава МИД ФРГ после атаки в Париже призвал не ослаблять усилия в борьбе с терроризмом

Международная панорама
3 февраля, 17:05 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Зигмар Габриэль также отметил быструю работу французских сил безопасности
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БЕРЛИН, 3 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал не ослаблять усилия в борьбе с террористической угрозой. Об этом он заявил, комментируя нападение на военный патруль в центре Парижа.

"Мы солидарны с Францией и не будем ослаблять совместную борьбу с исламским экстремизмом и терроризмом", - сказал он. "Мы рады, что не было нанесено урона, поскольку французские силы безопасности быстро реагировали", - добавил Габриэль, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство.

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Неизвестный мужчина с двумя рюкзаками напал на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель". При попытке патрульных проверить его вещи завязалась потасовка, и злоумышленник, выкрикивая лозунги во славу Аллаха, бросился на военнослужащих с ножом, ранив одного из них. Военные открыли огонь, нападавшего с пулевыми ранениями госпитализировали. Впоследствии в МВД сообщили, что в связи с нападением был задержан еще один человек.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что "судя по всему, это было нападение террористического характера". Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование. Открыто уголовное дело по статьям "Попытки убийства, предпринятые при отягчающих обстоятельствах, связанных с попыткой теракта" и "Создание преступной группировки, преследующей террористические цели".

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