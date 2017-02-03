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Лувр после нападения на военный патруль возобновит работу 4 февраля

Международная панорама
3 февраля, 18:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС
3 февраля неизвестный напал на военный патруль у входа в торговый центр "Карузель" около Лувра, размахивал ножом и мачете, угрожал и выкрикивал фразу "Аллах велик"
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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Музей Лувр, возле которого 3 февраля было совершено нападение на военный патруль, откроется в субботу, 4 февраля. Об этом сообщило агентство AFP.

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"Музей был закрыт сегодня после полудня в качестве меры безопасности, он возобновит работу завтра", - цитирует агентство министра культуры Франции Одри Азулай.

Неизвестный напал на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с парижским музеем Лувр, когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и фразу "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение. Впоследствии в МВД сообщили, что в связи с нападением был задержан еще один человек.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что "судя по всему, это было нападение террористического характера". Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование. Открыто уголовное дело по статьям "Попытки убийства, предпринятые при отягчающих обстоятельствах, связанных с попыткой теракта" и "Создание преступной группировки, преследующей террористические цели".

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