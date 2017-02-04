Спикер Палаты представителей: ядерное соглашение с Ираном останется в силе

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НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан считает, что заключенное с Ираном соглашение по его ядерной программе останется в силе, однако при этом выступил за расширение санкций в отношении исламской республики. Об этом он заявил в интервью телекомпании NBC, фрагмент которого был опубликован в пятницу.
Отвечая на вопрос ведущего, планирует ли Вашингтон отказаться от данного соглашения, Райан, занимающий третий по значимости пост в государственной иерархии США, заявил: "Я не думаю, что здесь можно вернуться назад и заново ввести все многосторонние санкции, которые действовали (в отношение Ирана) ранее". Спикер имел в виду все те ограничительные меры, которые были сняты с Тегерана в обмен на выполнение им условий ядерного соглашения. При этом Райан подчеркнул, что с самого начала являлся противником данной сделки.
Между тем, он выступил за расширение тех американских санкций против исламской республики, которые до сих пор действуют. "Я считаю, что мы должны расширять санкции", - указал политик. Назвав Иран "крупнейшим государственным спонсором терроризма в мире", спикер заявил, что новая администрация "собирается привлечь Иран к ответственности", отметив, что он поддерживает такие намерения.
Райан также утверждал, что Иран "дестабилизирует ситуацию" в Сирии. "Политика предыдущей администрации (США) по отношению к Сирии была ужасной", - сказал спикер. По его версии, именно из-за ошибок экс-президента Барака Обамы на этом направлении получилось так, что в ситуацию в Сирии "оказались вовлечены и Иран, и Россия".
При этом Райан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего, отказался заявлять, что Тегеран дестабилизирует ситуацию в Сирии и в регионе в целом в такой же степени, как и Москва. "Я бы не стал приравнивать их друг к другу", - сказал он, добавив, что никто, по его мнению, не дестабилизирует ситуацию в регионе так же, как это делает Тегеран.
Летом 2015 года Иран и международная "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) согласовали так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он предусматривает отмену международных санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность.
В ходе избирательной кампании Дональд Трамп заявлял, что считает заключенное администрацией Обамы ядерное соглашение с Ираном "позором для США" и что он пересмотрит его в случае своего избрания главой Белого дома. В интервью газетам The Times и Bild, опубликованном в январе незадолго до своей инаугурации, Трамп назвал ядерную сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены, но при этом отказался говорить, как он намерен поступить в связи с этим.