Air France возобновит допуск на рейсы в США пассажиров из упомянутых в указе Трампа стран

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Французский авиаперевозчик Air France заявил в субботу о возобновлении оказания услуг для пассажиров из стран, которые были упомянуты в указе президента США Дональда Трампа об иммиграции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

В пятницу, 3 февраля, федеральный суд в американском городе Сиэтл ввел временный запрет на выполнение указа президента США Дональда Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима.

"Сегодня мы реализуем на практике решение суда (о временном запрете на выполнение указа Трампа - прим. ТАСС)", - цитирует агентство слова представителя авиакомпании Эрве Эршлера. "Гражданам из стран, о которых идет речь, разрешено вновь летать в США, при условии отсутствия проблем с визами и паспортами", - добавил он.

На прошлой неделе в парижском аэропорту Руасси-Шарль де Голль 15 пассажирам авиакомпании было отказано в перелете в США.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Впоследствии администрация США объявила, что внесла коррективы в указ об ограничении доступа в страну граждан перечисленных семи государств, в соответствии с которыми обладатели разрешения на постоянное проживание в Соединенных Штатах (грин-карты) не будут нуждаться в специальном разрешении на въезд в страну.