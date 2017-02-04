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Tansim: командующий ВКС КСИР Ирана пригрозил обрушить на врагов "ревущие ракеты"

Международная панорама
4 февраля, 15:17 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Амир Али Хаджизаде считает угрозы со стороны Вашингтона "пустой болтовней"
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ТЕГЕРАН, 4 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Командующий воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде пригрозил обрушить на головы врагов ИРИ град "ревущих ракет". Об этом он заявил агентству Tasnim.

Вместе с тем он назвал "пустой болтовней" звучащие со стороны США угрозы в адрес Ирана.

Эти ремарки были сделаны в ходе учений ВКС КСИР в иранской провинции Семнан. Там начался основной этап маневров под кодовым названием "Защитники границы отечества", в ходе которого, как сообщают иранские источники, будут проведены ракетные стрельбы.

Иран проводит эти учения на фоне нескрываемого раздражения США в связи с испытаниями иранских баллистических ракет. О последнем испытательном пуске сообщил в начале недели телеканал Fox News со ссылкой на представителя Пентагона.

После этого президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что Тегеран "играет с огнем". 3 февраля США расширили санкции в отношении Ирана, добавив в "черные списки" 13 человек и 12 структур. Данные ограничения были введены против тех, кто причастен к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывал поддержку КСИР, говорилось в документах, опубликованных на сайте министерства финансов США.

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