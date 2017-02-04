Авиакомпания SWISS возобновила перевозки в США граждан стран из черного списка Трампа

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Крупнейшая швейцарская авиакомпания SWISS возобновила допуск на свои рейсы в США граждан семи стран, попавших под запрет в соответствии с указом президента Дональда Трампа об иммиграции. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении авиаперевозчика.

"В настоящее время все пассажиры, имеющие действующие документы для полета, могут воспользоваться любым рейсом в США", - указывает SWISS, поясняя, что она "находится в постоянном диалоге с компетентными американскими властями" и намерена "тщательно соблюдать условия въезда на американскую территорию".

Запрет SWISS на перевозку граждан Сирии, Ирака, Ирана, Сомали, Судана, Ливии и Йемена был введен после подписания 27 января Дональдом Трампом указа, ограничивающего на 90 дней их въезд в США. Нынешний пересмотр этих правил обусловлен принятым 3 февраля решением федерального суда в американском городе Сиэтл о временном запрете на выполнение этого указа.

Помимо SWISS, о возобновлении перевозки в США пассажиров из черного списка Трампа объявили и другие авиакомпании, в частности, французская Air France, японская All Nippon Airways и катарская Qatar Airways.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии был прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.