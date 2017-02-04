NYT: Трампу не удалось исключить опасность конфликта частных и госинтересов

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп по-прежнему тесно связан со своей бывшей бизнес-империей, несмотря на обещания исключить возможность конфликта частных и государственных интересов. Об этом сообщила в субботу электронная версия газеты The New York Times.

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По ее сведениям, Трамп продолжает получать отчеты о финансовой деятельности Trump Organization, в которую теперь включены все его частные предприятия. Глава государства также может в любой момент лишить сына Дональда Трампа - младшего и финансового директора Trump Organization Аллен Ховарда Вейселберга полномочий по управлению бизнесом.

Трастовый фонд, который осуществляет надзор за всеми активами Трампа, зарегистрирован на его имя и на его номер социального страхования. В The New York Times считают, что эти особенности чреваты самым настоящим конфликтом частных и государственных интересов республиканца.

До инаугурации, состоявшейся 20 января, юрист Шери Диллон из фирмы Morgan Lewis & Bockius изложила план, призванный избежать конфликта частных и государственных интересов после вступления Трампа в должность президента. Согласно этому плану, Трамп не только ушел со всех постов в Trump Organization, но и консолидировал сотни своих компаний под эгидой головной группы.

На время президентства Трампа Trump Organization заморозила заключение новых соглашений за пределами США, а часть прибыли сети отелей в других государствах будет перечислять Министерству финансов своей страны. Как подтвердила Диллон, Трамп отказался от идеи "полного избавления" от своих компаний, так как это привело бы к их распродаже за бесценок в ущерб остальным членам семьи.

Директор управления правительственной этики США Уолтер Шауб раскритиковал данный план. Шауб обратил внимание на то, что фактически Трамп отказался только от руководящих постов, но не от права собственности на свои компании и права продолжать получать доход от них.