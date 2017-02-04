Каир ждет дополнительных данных о причастности египтянина к теракту у Лувра

КАИР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов, Дмитрий Тарасов/. Египет ожидает от Франции дополнительной информации, чтобы определить серьезность обвинений египтянину в совершении преступления у музея Лувр в центре Парижа. Об этом заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд телеканалу Al Hayat.

"Посольство АРЕ в Париже вместе с французскими властями следит за расследованием дела о нападении на военный патруль у Лувра и причастностью гражданина Египта к этому террористическому акту", - заметил он. Египетская сторона, добавил дипломат, "ожидает от Парижа более полной информации для того, чтобы определить насколько серьезны обвинения в адрес египтянина в совершении этого нападения".

Как подчеркнул Абу Зейд, "Каир всегда заявлял о том, что терроризм не делает различий между странами или религиями, и Египет сам является жертвой террора".

Ранее МИД АРЕ выступил с резким осуждением террористической атаки на французских военных, совершенной у музея Лувр в центре Парижа.

У входа в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с Лувром, было совершено нападение на военный патруль. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и фразу "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение и сейчас находится в больнице.

В тот же день прокуратура Египта получила подтверждение от посольства АРЕ в Париже, что напавший на военных у Лувра является гражданином Египта. Совершившего атаку египтянина 1988 года рождения зовут Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми. Он является уроженцем провинции Дакахлия, расположенной в дельте Нила. Установлено, что Абдалла аль-Хамахми прибыл во Францию из Дубая 26 января нынешнего года.