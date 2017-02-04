Египет резко осудил террористическую атаку на военный патруль в Париже

КАИР, 4 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Египет резко осуждает террористическую атаку на французских военных, совершенную в пятницу у Лувра в центре Парижа. Об этом говорится в распространенном в субботу специальном заявлении египетского МИД.

"Правительство и народ Египта стоит с народом и властями Франции в одном ряду противостояния террору", - отмечается в документе. МИД АРЕ подчеркнул, что в настоящее время "международному сообществу требуется активизировать совместные усилия против терроризма - опаснейшего явления, которое нацелено на подрыв спокойствия и безопасности и не признает общечеловеческие ценности, которые не позволяют проливать кровь невинных людей и покушаться на их жизни".

В пятницу у входа в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с парижским музеем Лувр, было совершено нападение на военный патруль. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и фразу "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил тяжелое пулевое ранение и сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

В пятницу вечером прокуратура Египта получила подтверждение от посольства АРЕ в Париже, что напавший на военных у Лувра является гражданином Египта. Египтянина, совершившего атаку, зовут Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми. Он родился в 1988 году, является уроженцем провинции Дакахлия, расположенной в дельте Нила. Абдалла аль-Хамахми прибыл во Францию из Дубая 26 января 2017 года.