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Врачи разрешили французским полицейским допрашивать мужчину, напавшего на патруль у Лувра

Международная панорама
4 февраля, 23:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
После проведенной операции состояние 29-летнего египтянина улучшилось, угроза жизни миновала, что позволило формально перевести его в статус задержанного
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ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Врачи госпиталя имени Жоржа Помпиду разрешили французским полицейским допрашивать мужчину, напавшего 3 февраля на военный патруль у Лувра. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники, близкие к следствию.

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После проведенной операции состояние 29-летнего египтянина улучшилось, угроза жизни миновала, что позволило формально перевести его в статус задержанного. Согласно французскому законодательству, теперь сотрудники прокуратуры могут беспрепятственно проводить следственные действия в отношении подозреваемого, не дожидаясь специального разрешения врачей. Как отмечает агентство Reuters, лечащие врачи "официально признали прооперированного готовым к даче показаний".

Нападение у Лувра

Неизвестный напал в пятницу на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель" рядом с парижским музеем Лувр, когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы и лозунг "Аллах велик". В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил несколько пулевых ранений, в том числе тяжелое.

Он был доставлен в госпиталь имени Жоржа Помпиду, где ему была проведена операция. Некоторое время мужчина находился в критическом состоянии, был подключен к аппарату искусственного дыхания и не мог говорить.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев заявил, что "судя по всему, это было нападение террористического характера". Позже прокуратура Египта получила подтверждение, что нападавший был египтянином, однако точно его личность пока не установлена.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа начало расследование. Открыто уголовное дело по статьям "Попытки убийства, предпринятые при отягчающих обстоятельствах, связанных с попыткой теракта" и "Создание преступной группировки, преследующей террористические цели".

Статус задержанного

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Согласно французским законам, на положении задержанного по делам о терроризме мужчина может находиться в течение 96 часов. Этот срок при необходимости может быть продлен еще на двое суток. После этого сотрудники прокуратуры обязаны либо выпустить египтянина на свободу, либо предъявить ему обвинения.

В течение всего этого периода, как сообщил телеканал BFM-TV, задержанного будут ежедневно осматривать врачи. Медики должны следить, чтобы допросы не наносили ущерба здоровью обвиняемого, а его психическое состояние оставалось адекватным.

Госпиталь имени Помпиду с пятницы находится под усиленной охраной как внутри, так и снаружи здания. Особенно строго охраняется этаж, на котором расположена палата задержанного.

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