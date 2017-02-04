Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Напавший на патруль у Лувра мужчина мог заявить о верности ИГ в соцсетях

Международная панорама
4 февраля, 10:19 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Некий Абдалла Аль-Хамахми перед инцидентом написал в Twitter, что он следует идеям группировки. Следователи выясняют, принадлежит ли данный аккаунт нападавшему, личность которого пока не установлена
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Человек, напавший в пятницу на военный патруль у Лувра, мог направить перед этим сообщения в Twitter, в которых заявил о том, что следует идеям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает в субботу AFP.

Речь идет о страничке, открытой на имя некого Абдаллы Аль-Хамахми. Именно на ней за несколько минут до событий, происшедших у парижской площади Карузель, появились несколько сообщений на арабском.

В этих сообщениях, адресованных "братьям в Сирии и бойцам всего мира", их автор заявляет о том, что придерживается идей группировки "Исламское государство" и призывает к "тотальной войне". В настоящее время следствие выясняет, были ли эти сообщения размещены в Twitter именно задержанным. У нападавшего были обнаружены два мобильных телефона.

Личность нападавшего, по неофициальным данным, до сих пор точно не установлена. После своего прибытия в Париж с туристической визой он снял себе квартиру рядом с Елисейскими полями.

Нападавший, который получил тяжелые пулевые ранения в ходе попытки совершения теракта, был в пятницу прооперирован. Состояние его, согласно данным прокурора Парижа Франсуа Моленса, "остается крайне тяжелым".

Смотрите также

Олланд поблагодарил военных за решительные действия у Лувра
Лувр после нападения на военный патруль возобновит работу 4 февраля
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
Второй человек задержан в связи с инцидентом у Лувра

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
10
СМИ: все посетители благополучно покинули Лувр после инцидента с нападением на военных
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
22
Последствия обстрела в Донецке
Интересное
14 лучших фото недели: хаски за рулем, шампанское под водой и беженцы в золоте
Друзья навсегда: модная история Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
При взрыве автомобиля в Луганске погиб глава народной милиции ЛНР
2
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
3
Трамп проведет телефонные переговоры с Порошенко
4
Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории
5
Лукашенко рассказал о положении Белоруссии и об отношениях с Россией
6
Садальскому закрыли въезд на Украину
7
Провал грунта диаметром 60 м произошел в поселке Вышков Брянской области
Темы дня
Реклама