Напавший на патруль у Лувра мужчина мог заявить о верности ИГ в соцсетях

ПАРИЖ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Человек, напавший в пятницу на военный патруль у Лувра, мог направить перед этим сообщения в Twitter, в которых заявил о том, что следует идеям группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает в субботу AFP.

Речь идет о страничке, открытой на имя некого Абдаллы Аль-Хамахми. Именно на ней за несколько минут до событий, происшедших у парижской площади Карузель, появились несколько сообщений на арабском.

В этих сообщениях, адресованных "братьям в Сирии и бойцам всего мира", их автор заявляет о том, что придерживается идей группировки "Исламское государство" и призывает к "тотальной войне". В настоящее время следствие выясняет, были ли эти сообщения размещены в Twitter именно задержанным. У нападавшего были обнаружены два мобильных телефона.

Личность нападавшего, по неофициальным данным, до сих пор точно не установлена. После своего прибытия в Париж с туристической визой он снял себе квартиру рядом с Елисейскими полями.

Нападавший, который получил тяжелые пулевые ранения в ходе попытки совершения теракта, был в пятницу прооперирован. Состояние его, согласно данным прокурора Парижа Франсуа Моленса, "остается крайне тяжелым".