СМИ: полиция Австрии отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни

ВЕНА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Полиция Австрии отпустила 20 выходцев из Чечни, которые были задержаны с оружием в Вене в пятницу вечером. Об этом сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати APA.

По данным прокуратуры, на 22 человека завели дело по подозрению в участии в преступной группировке. 20 человек отпущены под подписку о невыезде, двое по-прежнему остаются под арестом из-за нарушения миграционного законодательства.

Ранее стало известно, что 16 задержанных обладают правом убежища в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в предоставлении убежища.

Сотрудники австрийских правоохранительных органов задержали в Вене 3 февраля 22 уроженца Чечни с оружием. У них были изъяты один пистолет и один автомат с полным боекомплектом. Еще один пистолет был найден на месте задержания в субботу. В управлении полиции земли Вена подчеркнули, что данные лица были задержаны по подозрению в участии в криминальных группировках, а не террористической угрозе.

Как отметили следователи, в отношении одного из задержанных ведется расследование из-за незаконного хранения оружия. Правоохранительные органы Вены при участии спецназа "Кобра" провели в воскресенье также обыски по десяти адресам в австрийской столице.