СМИ: полиция Австрии отпустила 20 задержанных выходцев из Чечни

Мяус не жалеет, что не стал вызывать Ломанова в сборную России на ЧМ по бендиСпорт 5 февраля, 21:38
Организатор: победителя шахматного турнира Moscow Open Гордиевского ждет большое будущееСпорт 5 февраля, 21:37
"Витязь" продлил победную серию в КХЛ до восьми матчей, обыграв "Медвешчак"Спорт 5 февраля, 21:35
Тренер: сборная России по хоккею с мячом будет возвращать золото ЧМ без инсинуацийСпорт 5 февраля, 21:17
Скрынник: сборная России по хоккею с мячом больше шведов заслуживала победу на ЧМСпорт 5 февраля, 21:05
Российские рапиристки стали третьими в командном турнире на этапе Кубка мира в ПольшеСпорт 5 февраля, 21:03
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" в матче чемпионата АнглииСпорт 5 февраля, 21:00
Глава федерации: Мяус продолжит работу со сборной России по хоккею с мячомСпорт 5 февраля, 21:00
Тренер БК ЦСКА: Хряпа и Теодосич в матче с "Автодром" получили возможность проявить себяСпорт 5 февраля, 20:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Полиция Австрии отпустила 20 выходцев из Чечни, которые были задержаны с оружием в Вене в пятницу вечером. Об этом сообщило в воскресенье Австрийское агентство печати APA.
По данным прокуратуры, на 22 человека завели дело по подозрению в участии в преступной группировке. 20 человек отпущены под подписку о невыезде, двое по-прежнему остаются под арестом из-за нарушения миграционного законодательства.
Ранее стало известно, что 16 задержанных обладают правом убежища в Австрии, четверо являются просителями убежища, еще двоим отказали в предоставлении убежища.
Сотрудники австрийских правоохранительных органов задержали в Вене 3 февраля 22 уроженца Чечни с оружием. У них были изъяты один пистолет и один автомат с полным боекомплектом. Еще один пистолет был найден на месте задержания в субботу. В управлении полиции земли Вена подчеркнули, что данные лица были задержаны по подозрению в участии в криминальных группировках, а не террористической угрозе.
Как отметили следователи, в отношении одного из задержанных ведется расследование из-за незаконного хранения оружия. Правоохранительные органы Вены при участии спецназа "Кобра" провели в воскресенье также обыски по десяти адресам в австрийской столице.