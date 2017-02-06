Равнение на центр: может ли Эмманюэль Макрон выиграть выборы во Франции

Объединить французов на основе центристских ценностей, усилить оборону и безопасность, а также укрепить особые отношения с Германией — такие обещания дал кандидат в президенты, лидер собственного движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон во время оглашения своей предвыборной программы в Лионе. Послушать его пришли, по разным оценкам, от 8 до 10 тыс. человек — такого числа, кажется, не ожидал и сам политик. ТАСС разбирается, кто такой Эмманюэль Макрон и каковы его шансы попасть в Елисейский дворец.

Не было бы счастья...

Самовыдвиженец и бывший социалист Макрон вырвался в лидеры президентской гонки на волне скандала, ослабившего позиции бывшего премьер-министра из правоцентристской Республиканской партии Франсуа Фийона, который еще на прошлой неделе считался безусловным фаворитом. Репутацию бывшего главы парламента подмочила французская сатирическая газета Le Canard enchaîné (франц. "Закованная утка"), которая обвинила политика в том, что он оформил свою супругу Пенелопу на якобы фиктивную должность помощника, благодаря которой она заработала €500 тыс. из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев. Публикация, получившая прозвище "Пенелопагейт", вызвала мгновенную реакцию во французском обществе: согласно последним опросам, около 2/3 граждан страны хотят, чтобы Фийон снялся с выборов.

Все это сильно поменяло расстановку сил кандидатов: если раньше считалось, что второй тур выборов закончится противоборством Фийона с лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен, то теперь против ультраправого кандидата должен выступить Эмманюэль Макрон. Прогнозы свидетельствуют о том, при таком раскладе он одержит победу над Ле Пен со значительным перевесом (66% к 34%). Кроме того, по мере роста популярности Макрона происходит все большее сближение их предполагаемых результатов в первом туре: Макрон может набрать 22% голосов, Ле Пен — 25%.

Инвестор в правительстве

39-летний Макрон — самый молодой кандидат на президентское кресло за всю историю Пятой республики. Он родился в 1977 году в городке Амьен на севере Франции в семье доктора медицинских наук и профессора неврологии. Будучи студентом, он изучал философию, а затем окончил элитную Национальную школу администрации — кузницу кадров для всей французской политической и бизнес-элиты. Слушатели этого вуза обязуются после выпуска отработать на государственной службе не менее 10 лет. С 2004 по 2008 год Макрон служил инспектором в министерстве экономики, но затем досрочно покинул госслужбу, из-за чего был вынужден вернуть государству деньги за обучение — €54 тыс. Его новым местом работы стала Rothschild & Co — финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Будучи инвестиционным менеджером, он, по данным СМИ, заработал около €2 млн благодаря сделке по покупке концерном Nestlе одного из филиалов американской компании Pfizer.

В политику Макрон вернулся в 2012 году, когда Франсуа Олланд позвал его в свою команду. Избранный президент-социалист благоволил к успешному эксперту и сначала назначил его своим экономическим советником и спичрайтером, а спустя еще два года доверил пост министра экономики, промышленности и цифровых дел. Любопытно, что такой высокий пост Макрон, вопреки устоявшимся нормам, получил без какого-либо опыта работы на выборной должности (например, депутатской). Более того, к социалистической партии он относился формально, даже не платил положенные партийные взносы, что нехарактерно для остальных членов команды Олланда.

В кабинете Макрон заслужил репутацию либерала. Он ратовал за сбалансированность государственных финансов и свободную игру рынка. Его наиболее заметной инициативой стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей (в народе — "закон Макрона"), а самым известным высказыванием — заявление в интервью газете Eco: "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами".

Свой среди чужих, чужой среди своих

Ближе к середине 2016 года Макрон начал отдаляться от администрации Олланда. В апреле он создал собственное политическое движение "Вперед!" и после первого же митинга получил выговор от президента за нарушение партийной дисциплины: "Если ты не уважаешь правила — иди вон!" Летом Макрон высказался против запрета на ношение чадры во французских университетах, отмежевавшись от линии главы кабинета Манюэля Вальса: "Не думаю, что нужно придумывать новые законы, чтобы преследовать тех, кто хотел бы сохранить и во время занятий отличительные знаки своей религии". 30 августа 2016 года Макрон уволился из правительства, заявил о президентских амбициях и начал агитационные поездки по городам Франции. На тот момент его рейтинг по стране составлял не более 10%.

Свою предвыборную программу Макрон называет "Стратегией метеора" (в том смысле, что в президентскую гонку он попал так же быстро, как небесное тело врывается в атмосферу Земли). Политик не любит называть себя центристом, но по сути именно им и является. Его программа предусматривает создание собственного, "третьего пути" между лагерями "левых" и "правых". По мнению Макрона, подобное разделение только вредило Франции на протяжении последних 200 лет. "Моя цель — не объединить "левых" или "правых", но объединить французский народ", — заявил он во время выдвижения своей кандидатуры на выборы осенью 2016 года. Впрочем, работа в лагере социалистов довольно сильно сказалась на внутриполитической программе Макрона: она предполагает реформу налога на состояние для богатых французов, сокращение налогов на медицинское страхование и пособие по безработице, увеличение минимального размера оплаты труда. Он также намерен сократить продолжительность рабочей недели для пожилых людей до 32 часов и наделить пособиями по безработице индивидуальных предпринимателей и фрилансеров.

Что касается международной повестки, то политик не причисляет себя ни к евроскептикам, ни к ярым сторонникам ЕС. По мнению Макрона, Шенгенская зона, единство рынка и валюты должны быть сохранены, но европейский проект в нынешнем виде нуждается в реформации. В отличие от Марин Ле Пен, Макрон не симпатизирует Трампу, не считает необходимым выход Франции из НАТО, но выступает за увеличение расходов на "оборонку" до 2% от ВВП. Отдельно стоит отметить его взгляды на франко-российские отношения: кандидат в президенты уверен, что Парижу необходимо нормализовать отношения с Москвой, а также рассматривать вопрос об отмене санкций. "Франция не может позволять Соединенным Штатам диктовать себе направление внешней политики, — говорил Макрон в ноябре 2016 года. — У нас должен быть постоянный независимый диалог с Россией".

Все эти взгляды делают Макрона идеальным кандидатом для тех, кому социалист Бенуа Амон кажется слишком "левым", а Марин Ле Пен — слишком "правой". А с учетом мощного удара по Фийону, лидер движения "Вперед!" и вовсе становится главным претендентом на место в Елисейском дворце. Однако делать какие-либо выводы за три месяца до выборов было бы неосмотрительно: многое зависит от того, сможет ли Фийон восстановиться в глазах электората, объединятся ли социалисты за кандидатурой "крайне левого" Амона и так далее. С определенной долей скепсиса надо относиться и к данным опросов, которые не смогли предсказать ни Brexit, ни победу Дональда Трампа на выборах в США. Наконец, необходимо помнить, что нынешние президентские выборы крайне непредсказуемы, и даже одна газетная заметка способна "выбить" кандидата из гонки за пост президента. От этого не защищен и Макрон, чья личная жизнь уже давно стала предметом обсуждения французских таблоидов.

Любовь в большой политике

Свою будущую спутницу жизни кандидат в президенты встретил в школе в возрасте 15 лет — Бриджит Тронье была его учительницей. На тот момент ей уже исполнилось 40, у нее была семья и трое детей. Тронье преподавала французский и заведовала театральным кружком, куда ходил Макрон. Их роман начался в 11-м классе, когда молодой человек предложил своему педагогу вместе написать пьесу. На некоторое время им было суждено расстаться, поскольку последний год Макрон доучивался в парижском лицее Генриха IV. "Ты от меня не отстанешь. Я вернусь и женюсь на тебе", — говорил будущий политик, и слово свое он сдержал: в 2007 году Макрон и Тронье вступили в брак.

Этот союз не был обделен вниманием прессы. Некоторые СМИ раскритиковали Макрона за выставление своей необычной личной жизни напоказ, назвав его "домашним зверьком" в руках более взрослой женщины. Кто-то даже предположил, что политик скрывает свою гомосексуальность, а брак использует как прикрытие (эти слухи Макрону пришлось опровергать в эфире национального телевидения). Однако большинство журналистов оказалось на стороне необычной пары: таблоиды помещают их на первую полосу, называют Тронье "иконой стиля" и умиляются фотографиям, на которых молодой Макрон кормит детским питанием одного из семи своих приемных внуков.

Как отмечает The New York Times, французы не склонны заниматься морализаторством, но проявляют чрезвычайный интерес к личной жизни президента — ее освещение в СМИ является своеобразным барометром, показывающим, насколько он популярен в народе ("Когда люди перестали интересоваться, с кем заводит интрижки Олланд, стало понятно, что его карьере конец"). Единственное требование, которое французская публика предъявляет к романтическим отношениям своего лидера, — это искренность. "Считается, что, если любовная история была выдумана, его политические обещания тоже являются неискренними", — пишет NYT. Макрон же своими действиями показал, что ему нечего скрывать или стыдиться, и только выиграл от этого в глазах электората.