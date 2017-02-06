ХСС поддержит кандидатуру Меркель на пост канцлера, несмотря на спор о лимите на мигрантов

БЕРЛИН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Баварский Христианско-социальный союз (ХСС) поддержит кандидатуру лидера "сестринского" Христианско-демократического союза (ХСС) Ангелы Меркель на должность канцлера на предстоящих выборах, несмотря на остающиеся между партиями разногласия. Об этом заявил в понедельник лидер ХДС, премьер Баварии Хорст Зеехофер.

"Я могу сообщить, что я гарантировал поддержку Меркель в ее выдвижении в качестве канцлера", - сказал он по итогам совместного заседания президиумов двух политических движений.

"В вопросе лимита на прием беженцев мы имеем различные представления, - сказал он. - Но наша общая цель - избежать повторения ситуации 2015 года". Ранее ХСС выступала за введение лимита на прием мигрантов. По мнению Зеехофера, Германия должна принимать не более 200 тыс. мигрантов в год, тогда как в 2015 году в страну въехали почти 900 тыс. беженцев.

Меркель в свою очередь подчеркнула, что стороны договорились уважать различия в позиции по данному вопросу.

По словам Зеехофера, блок ХДС/ХСС намерен в предстоящие месяцы выработать предвыборную программу. "Мы ставим себе задачу вновь стать сильнейшим движением в парламенте и не допустить формирования красно-красно-зеленой коалиции (с участием Социал-демократической партии Германии, левых и "зеленых" - прим. ТАСС)", - добавил он.