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Мэй приветствовала заявление постпреда США при ООН о санкциях против РФ

Международная панорама
6 февраля, 19:40 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Британский премьер также напомнила, что в ходе встречи с президентом США 27 января подчеркнула важность сохранения санкционного режима в отношении России
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ЛОНДОН, 6 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о необходимости сохранения санкций в отношении России, пока Крым не будет возвращен в состав Украины. Об этом она заявила в понедельник, выступая в Палате общин британского парламента.

"Я горячо приветствую жесткие слова, которые новый постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала на прошлой неделе, подтвердив, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать эти санкции (против России)", - отметила британский премьер. Она также напомнила, что во время своей встречи с президентом США Дональдом Трампом 27 января в Вашингтоне она подчеркнула "важность сохранения санкционного режима в отношении России в ответ на ее действия на Украине".

2 февраля на заседании Совета Безопасности ООН во время своего первого выступления в должности постпреда при всемирной организации Никки Хейли заявила, что санкции в отношении России должны сохраняться до тех пор, пока Крым не будет возвращен в состав Украины. "Крым - это часть Украины, - утверждала она. - Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока РФ не вернет Украине контроль над полуостровом". "Мы хотим улучшения отношений с Россией", - сказала Хейли, при этом бездоказательно обвинив Москву в "агрессии", "оккупации" и "военной интервенции".

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

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Персоны
Мэй, Тереза Хейли, Никки
Темы
Санкции в отношении России
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