Украинские националисты разблокировали железную дорогу в Донецкой области

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Участники блокады железных дорог в Донбассе разблокировали движение поездов в районе города Бахмут Донецкой области.

Об этом сообщил начальник управления Национальной полиции Украины в регионе Вячеслав Аброськин.

"В настоящее время пути разблокированы, и, насколько мне известно, поезда ходят. Информации от управления Донецкой железной дороги о блокировки в этом месте нет. Там есть пять человек, которые отдыхают в палатке" , - сказал он.

Накануне один с участников блокады, депутат Верховной рады Владимир Парасюк призвал участников блокады железной дороги в Донбассе использовать оружие против силовиков "в случае угрозы жизни".

Ранее полиция уже пыталась разблокировать железнодорожные пути в Донбассе с применением дубинок и слезоточивого газа. СМИ сообщали, что 5 февраля один из депутатов Верховной рады, поддерживающий блокаду железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области, ударил на блокпосту сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву территорий Луганской области. Спустя неделю был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут, блокаду объявили бессрочной. Радикалы объясняли свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

Служба безопасности Украины осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик допустил возможность веерных отключений с конца марта в случае полной блокады поставок угля. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука и глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредили, что блокирование железной дороги может угрожать не только энергетике региона, но и нарушить электроснабжение теплоэлектростанций центральной и западной Украины.

По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области открыто уголовное дело.