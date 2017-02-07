Парасюк призвал участников блокады Донбасса применять оружие против полиции

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Владимир Парасюк призвал участников блокады железной дороги в Донбассе использовать оружие против силовиков "в случае угрозы жизни". Об этом он написал в Facebook.

"У вас есть официально зарегистрированное оружие, и вы имеете полное право его применять в случае угрозы вашей жизни", - обратился Парасюк к участникам блокады. Он также призвал "регулярные подразделения ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) и "добробатов" по мере возможности поддержать собратьев".

При этом депутат имел в виду применение оружия в случае попытки представителей силовых органов снять блокаду железной дороги. "Если против ветеранов АТО (силовая операция в Донбассе - прим. ТАСС), волонтеров, активистов будет применена сила и совершатся попытки деблокировать пути, это будет началом конца", - написал он, намекая при этом на возможность повторения трагических событий "майдана" в 2014 году.

Ранее полиция уже пыталась разблокировать железнодорожные пути в Донбассе с применением дубинок и слезоточивого газа. СМИ сообщали, что 5 февраля один из депутатов Верховной рады, поддерживающий блокаду железнодорожного переезда в Бахмуте Донецкой области, ударил на блокпосту сотрудника полиции и угрожал другим полицейским физической расправой.

Представители так называемых украинских добровольческих батальонов, поддерживаемые рядом парламентариев, 25 января заблокировали движение грузовых поездов с углем, следующих из неподконтрольных Киеву территорий Луганской области. Спустя неделю был перекрыт железнодорожный переезд близ города Бахмут Донецкой области, блокаду объявили бессрочной. Радикалы объясняют свои действия необходимостью борьбы с контрабандой, якобы идущей вместе с углем.

Служба безопасности Украины (СБУ) осудила действия радикалов, назвав их популистскими и незаконными. Замминистра по делам неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Георгий Тука и глава Луганской областной военно- гражданской администрации Юрий Гарбуз предупредили, что блокирование железной дороги может угрожать не только энергетике региона, но и нарушить электроснабжение теплоэлектростанций (ТЭС) центральной и западной Украины. По факту перекрытия движения на железной дороге в Луганской области открыто уголовное дело.