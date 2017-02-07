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Foreign Policy сообщил о причастности властей Украины к разжиганию конфликта в Донбассе

Международная панорама
7 февраля, 6:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Издание напоминает о возобновлении ожесточенных боев в районе Авдеевки, сообщая о том, что украинское командование укрепило оборону и стало двигать войска вперед, включая тяжелое вооружение и танки
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© AP Photo/Evgeniy Maloletka

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Киевское правительство, склонное обвинять ополчение в обострении конфликта в Донбассе, также предпринимает шаги, которые способствуют эскалации ситуации. Об этом говорится в материале, опубликованном в понедельник в электронной версии журнала Foreign Policy.

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29 января в районе разделенных линией соприкосновения городов Авдеевка и Ясиноватая ситуация в Донбассе начала резко обострятся. По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, украинские силовики перешли в наступление, но получили отпор. В результате боевых столкновений, которые активно продолжались почти целую неделю, обе стороны конфликта понесли потери в живой силе, имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

Киев обвинил в эскалации конфликта силы ополчения, аналогичного мнения придерживается и автор Foreign Policy, работающий в Киеве журналист Айзек Уэбб, однако он сообщил, что Киев также стал менее склонен к компромиссу. На Украине, по утверждению издания, испытывают неуверенность насчет той политики, которую будет проводить новая американская администрация по отношению к конфликту.

Foreign Policy напоминает о возобновлении ожесточенных боев в районе Авдеевки, сообщая о том, что украинское командование укрепило оборону и стало двигать войска вперед, включая тяжелое вооружение и танки, которые должны были быть отведены от линии соприкосновения согласно достигнутым в Минске соглашениям. То, что армия Украины ведет наступление, фактически признал и заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский, который сообщил, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)". Затем в СМИ попали фотографии из Авдеевки, на которых в непосредственной близости от линии соприкосновения зафиксированы украинские танки.

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По мнению автора Foreign Policy, наступление Киева способствует разжиганию войны. Кроме того, еще до этого украинские войска совершали вылазки в так называемую серую зону - территорию на линии соприкосновения правительственных сил и ополчения провозглашенных республик. Миссия наблюдателей ОБСЕ в свою очередь обвиняет обе стороны в нарушении перемирия.

В статье говорится и о том, что украинская общественность и политическая элита не желают идти на какие-либо сделки по юго-востоку страны. На это указывает тот факт, что лишь 9,2% населения поддерживают минские договоренности. Более того, малое число противников агрессивной риторики президента Украины Петра Порошенко говорит о том, что многие согласны с идеей достижения мира исключительно посредством войны.

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