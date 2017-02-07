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Белый дом не исключает расширение в будущем иммиграционного запрета

Международная панорама
7 февраля, 23:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Однако пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что в настоящее время власти США этого делать не намерены
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ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти США сейчас пока не планируют расширять перечень стран, гражданам которых временно запрещен въезд в страну, однако в будущем это может произойти. Об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"На данный момент у нас нет намерения добавлять кого-то (в список)", - сказал он. При этом Спайсер уточнил, что министр национальной безопасности США Джон Келли проводит обзор договоренностей Вашингтона с другими государствами в сфере пограничного контроля. "До завершения этого процесса исключать что-либо нельзя", - резюмировал представитель администрации.

Ранее сам Келли, выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса, опроверг сообщения о расширении списка. "Я не знаю, откуда пошли эти слухи, я видел сообщения о том, что еще 12 государств будут добавлены в этот список. Это неправда", - сказал Келли.

В конце января Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

В минувшую пятницу судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа, направленного на ужесточение иммиграционного режима. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско в воскресенье отклонил апелляцию американского министерства юстиции на решение судьи Робарта.

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Миграционная политика Трампа
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