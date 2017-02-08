Аккаунт Медведчука вновь заблокирован

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Страница лидера движения "Украинский выбор" и спецпредставителя президента Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора Медведчука в соцсети Facebook вновь заблокирована. Об этом сообщила пресс-служба движения.

"Аккаунт лидера общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука заблокировали в Facebook. Это новый этап преследования политика", - подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что "преследование Медведчука носит систематический характер". "Речь идет о неоднократных вооруженных нападениях на офис движения, поджогах, кражах техники и документации, порче имущества", - говорится в заявлении.

В конце января аккаунт Медведчука в Facebook также был заблокирован. Представители "Украинского выбора" тогда назвали это "шагом, направленным на подавление свободы слова, проявлением борьбы с инакомыслием", подтверждающим "высокую степень влияния американских корпораций на политическую ситуацию на Украине и их готовность идти на беспрецедентно циничные действия для удержания страны под внешним управлением".