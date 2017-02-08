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МИД Азербайджана: дело Лапшина рассматривается в рамках законов республики

Международная панорама
8 февраля, 16:01 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Россиянин был экстрадирован из Белоруссии в Азербайджан и в настоящее время находится в изоляторе минюста республики
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БАКУ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азербайджан считает неправильными попытки политизации дела блогера Александра Лапшина, экстрадированного во вторник из Минска в Баку. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении внешнеполитического ведомства страны.

"Попытки политизации возбуждения уголовного дела против гражданина ряда стран Александра Лапшина и его экстрадиции в Азербайджан неправильны. Этот вопрос, носящий чисто правовой характер, должен рассматриваться в юридической плоскости", - считают в МИД.

В сообщении отмечается, что, несмотря на предупреждения министерств иностранных дел государств, гражданином которых он является, Лапшин "без разрешения правительства Азербайджана совершал незаконные поездки на оккупированные Вооруженными силами Армении азербайджанские территории и призывал к нарушению признанной на международном уровне территориальной целостности страны". При этом, по утверждению МИД, "эти действия совершались преднамеренно".

По данным внешнеполитического ведомства, экстрадированный блогер помещен в бакинский следственный изолятор пенитенциарной службы минюста Азербайджана. "Вопрос Лапшина рассматривается в рамках законов Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером во вторник спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует ему посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении Лапшина дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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