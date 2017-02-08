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МИД РФ разочарован решением Верховного суда Белоруссии о выдаче Лапшина Азербайджану

Политика
8 февраля, 11:56 UTC+3
Ведомство намерено дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье
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Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россия разочарована решением Верховного суда Белоруссии о выдаче Александра Лапшина Азербайджану. Об этом заявили в МИД РФ.

"Российская сторона выражает глубокое разочарование данным решением, не соответствующим духу союзнических отношений между Россией и Белоруссией, - подчеркнули в дипведомстве. - Намерены и дальше принимать все необходимые меры по защите прав и законных интересов российского гражданина с целью его скорейшего возвращения к своей семье".

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