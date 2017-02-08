Глава БДИПЧ ОБСЕ обеспокоен решением суда признать Навального виновным по делу "Кировлеса"

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ВАРШАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк выразил обеспокоенность решением Ленинского суда Кирова признать российского оппозиционера Алексея Навального виновным в хищениях по делу "Кировлеса". Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте находящегося в Варшаве Бюро.
"Я опасаюсь, что сегодняшнее решение признать Алексея Навального виновным - это очередной пример использования судов для исключения отдельных лиц из политического поля. Это является несправедливым ограничением как прав этих людей, так и реального политического выбора", - сказал он.
Ранее в среду Ленинский суд Кирова признал Алексея Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в хищении средств компании "Кировлес". Оглашение приговора не завершено.
Навальный на процессе заявил о намерении участвовать в предстоящих в России в 2018 году президентских выборах. В то же время российское законодательство запрещает участие в выборах лицам, признанным судом виновными в тяжких преступлениях. Навальный обвиняется по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере"), которая относится к категории тяжких.