Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава БДИПЧ ОБСЕ обеспокоен решением суда признать Навального виновным по делу "Кировлеса"

Международная панорама
8 февраля, 15:52 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 8, февраля. /ТАСС
Михаэль Линк заявил, что "это очередной пример использования судов для исключения отдельных лиц из политического поля"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Линк выразил обеспокоенность решением Ленинского суда Кирова признать российского оппозиционера Алексея Навального виновным в хищениях по делу "Кировлеса". Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте находящегося в Варшаве Бюро.

"Я опасаюсь, что сегодняшнее решение признать Алексея Навального виновным - это очередной пример использования судов для исключения отдельных лиц из политического поля. Это является несправедливым ограничением как прав этих людей, так и реального политического выбора", - сказал он.

Ранее в среду Ленинский суд Кирова признал Алексея Навального и экс-главу "Вятской лесной компании" Петра Офицерова виновными в хищении средств компании "Кировлес". Оглашение приговора не завершено.

Навальный на процессе заявил о намерении участвовать в предстоящих в России в 2018 году президентских выборах. В то же время российское законодательство запрещает участие в выборах лицам, признанным судом виновными в тяжких преступлениях. Навальный обвиняется по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ ("Хищение чужого имущества, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере"), которая относится к категории тяжких.

Смотрите также

Юрист ФБК: приговор Навальному не повлияет на его планы участвовать в выборах
Песков: возможный запрет Навальному участвовать в выборах не повлияет на них
Эксперт: Навальный объявил об участии в выборах президента, чтобы оказать давление на суд

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дела в отношении Алексея Навального
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд признал Навального и Офицерова виновными по делу "Кировлеса"
2
СМИ: Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года
3
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
6
Продовольственные карточки: инструмент социальной поддержки, а не вынужденная мера
7
Песков: угрозы анонимных экстремистов в адрес режиссера "Матильды" недопустимы
Темы дня
Реклама