В Лондоне не сомневаются в успехе предстоящего визита Трампа

ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Предстоящий государственный визит президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство будет успешным, несмотря на раздающиеся в британском обществе призывы к его отмене. Уверенность в этом выразил на брифинге официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

"Мы уверены, что это будет успешный визит", - сказал он. "Государственный визит является своеобразным подтверждением того, что связи между нами (Великобританией и США) крепки, как это было на протяжении последних десятилетий", - добавил представитель главы правительства.

При этом он отказался комментировать тему возможного выступления Трампа перед обеими палатами британского парламента. "Это вопрос, который находится в ведении парламента", - сказал представитель премьера.

6 февраля спикер нижней Палаты общин Джон Беркоу высказался против того, чтобы Трамп произнес речь в главном законодательном органе королевства. Беркоу подчеркнул, что он сам не приемлет расизм и сексизм, а выступление лидера государства перед обеими палатами парламента "является не автоматическим правом, но честью, которую нужно заслужить".

Поездка Трампа в Великобританию предварительно запланирована на июнь. Обычно визиты такого уровня подразумевают выступление главы государства или правительства в парламенте перед членами обеих палат: в последние годы такой чести были удостоены, в частности, президент США Барак Обама, мексиканский лидер Энрике Пенья Ньето и председатель КНР Си Цзиньпин. Детали предстоящей поездки американского президента еще не известны, равно как не ясно, намеревался ли он вообще произносить речь в Вестминстерском дворце, где расположен парламент. Однако шумиха, поднятая по инициативе депутатов от оппозиционной Лейбористской партии, стала лишней возможностью высказаться против визита Трампа.

Тема поездки президента США в королевство вызывает огромные разногласия в Великобритании с того самого момента, когда премьер-министр объявила о ней 27 января. К настоящему моменту 1,85 млн британцев подписали петицию с требованием отменить этот визит. Одновременно 301 тысяча британцев поставила свои подписи под прямо противоположным призывом - позволить визиту состояться.