В США дано разрешение на завершение строительства нефтепровода в Северной Дакоте

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Инженерный корпус Армии (сухопутные силы) ВС США дал разрешение на завершение строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline стоимостью $3,8 млрд, прокладка которого вызвала массовые протесты. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Речь идет о последнем участке нефтепровода под дном водохранилища Оахе на реке Миссури в штате Северная Дакота. Индейское племя сиу, резервация которого находится в непосредственной близости от запланированного маршрута магистрали, неоднократно протестовало против строительства. Его представители заявляли, что в результате не только ухудшится ситуация с безопасностью и доступом к питьевой воде для сиу и миллионов людей, живущих вниз по течению реки Миссури, но также будут уничтожены священные для индейцев места.

В акциях протеста против прокладки нефтепровода в конце прошлого года участвовали несколько тысяч человек. Индейцы-сиу заявляли, что намерены возбудить судебный иск с целью остановить строительство.

В прошлом году администрация экс-президента США Барака Обамы объявила, что отказывается от утвержденного маршрута нефтепровода и рассмотрит альтернативные варианты его прокладки. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп через несколько дней после вступления в должность подписал указ о возобновлении строительства магистрали протяженностью около 1,9 тыс. км, по которому нефть из штата Северная Дакота должна поступать в крупное нефтехранилище в штате Иллинойс.

Сторонники строительства нефтепровода утверждают, что он укрепит энергетическую независимость США, поскольку обеспечит бесперебойные поставки с месторождений сланцевой нефти, а также позволит отказаться от транспортировки "черного золота" по железной дороге. Противники проекта ссылаются, в том числе, на возможные катастрофические последствия в случае разлива нефти.