Фийон уступил лидерство в предвыборной гонке, но еще надеется сразиться с Марин Ле Пен

ПАРИЖ, 10 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Крупнейший политический скандал нынешней предвыборной кампании во Франции - "Пенелопагейт", в центре которого оказался кандидат в президенты от "Республиканцев" Франсуа Фийон, серьезно отразился на его рейтинге.

Однако в ближайшие недели сторонники политика намерены приложить максимум сил, чтобы сократить четко обозначившийся отрыв от вышедшего в лидеры избирательного марафона Эмманюэля Макрона. Они все еще надеются, что Фийону удастся пробиться во второй тур, чтобы сразиться с лидером "Национального фронта" (НФ) Марин Ле Пен.

Фийон остается кандидатом

"Я честно объяснился перед французами, принес извинения и теперь готов начать новый этап моей предвыборной кампании", - заявил ранее Фийон журналистам. Он убежден, что разразившийся две недели назад скандал вокруг его жены Пенелопы скоро начнет затихать.

В окружении политика считают, что "французы услышали Фийона" и поняли, что выдвигавшиеся рядом СМИ обвинения в том, что Пенелопа Фийон якобы получала жалованье из госбюджета за фиктивную работу, просто не соответствуют действительности.

"Однако удар по репутации был нанесен и немалый", - отмечает глава авторитетного института исследования общественного мнения CSA Бернар Сананес. Согласно последним соцопросам, сейчас Фийон может надеяться лишь на 17-20% голосов в первом туре предстоящих в апреле президентских выборов. Если тенденция не изменится, то он рискует занять лишь третью строчку в списке кандидатов.

"Еще месяц назад все указывало на то, что Фийон одержит убедительную победу на выборах, а сегодня многие сомневаются, сможет ли он вообще выйти во второй тур, - отмечает Сананес. - Но время еще есть, все будет зависеть от того, какую линию в дальнейшем изберет кандидат от "Республиканцев".

По мнению политолога, недавняя пресс-конференция, на которой Фийон публично принес извинения французским избирателям, "была сильным ходом", который в дальнейшем, возможно, поможет кандидату от "Республиканцев" отыграть политические очки.

Эффект Макрона

На фоне скандала "Пенелопагейт" в лидеры предвыборного марафона во Франции выбился молодой и амбициозный политик Эмманюэль Макрон. В минувшем году он вышел из состава правительства социалистов и основал собственное движение "На марше" (En marche). Вместе с тем он не стал противопоставлять себя правящей Соцпартии, но заявил о стремлении объединить под своими знаменами всех тех, кто "хочет видеть новые лица" на политическом Олимпе во Франции. Именно поэтому он отказался участвовать в праймериз социалистов.

"Сильная сторона Макрона в том, что он молод и не стеснен идеологическими рамками традиционных французских партий, - считает обозреватель Рут Элькриеф. - В своей предвыборной кампании он умело использует лозунги, которые могут отвечать чаяниям как правого, так и левого электората".

Это приносит свои плоды. Согласно последним опросам, рейтинг популярности Макрона вырос сразу на несколько пунктов. На сегодняшний день за него готовы проголосовать порядка 20-23% французских избирателей. Таким образом он может рассчитывать на выход во второй тур президентских выборов.

Как долго продлится такая ситуация - неизвестно. Эксперты отмечают, что за два месяца до выборов политическая программа лидера "На марше" остается весьма смутной. За это журналисты прозвали Макрона "кандидатом без программы".

"Это весьма удобно, потому что оппонентам лидера движения "На марше" гораздо сложнее его критиковать, не имея под рукой конкретных цифр и предложений, - отмечает Элькриеф. - Но рано или поздно Макрону все-таки придется представить более детальный список предвыборных обещаний".

Марин Ле Пен и дилемма второго тура

Пока аналитики спорят, есть ли еще шансы у Фийона и как будет действовать Макрон, практически все эксперты сходятся в одном: любому из этих кандидатов во втором туре придется встретиться с Марин Ле Пен. С самого начала избирательной кампании во Франции рейтинг лидера "Национального фронта" остается стабильным - 23-26%.

Но французские политологи пророчат повторение ситуации на президентских выборах 2002 года. Бывший тогда главой НФ Жан-Мари Ле Пен сумел пройти во второй тур... и проиграл. Если верить опросам, то и у Марин Ле Пен практически нет шансов одержать победу в решающем туре голосования - ей будут готовы отдать свои голоса лишь 35-37% французов. В независимости от того, кто будет ее соперником, действующий лидер НФ с высокой долей вероятности рискует потерпеть поражение, как и ее отец.

Неожиданный вираж социалистов

Такой расклад сил оставляет некоторую надежду кандидату от правящей Соцпартии Бенуа Амону. После неожиданной победы на праймериз он медленно, но неуклонно набирает популярность: Амон буквально дышит в спину Фийону.

Среди основных положений программы Амона - введение во Франции уже в 2017 году "универсального дохода". По сути речь идет о социальной дотации в размере €750, которая придет на смену пособию по безработице и ряду других пособий. Амон считает, что государство в состоянии выплачивать такую сумму всем желающим, причем даже не заставляя их работать, а лишь содействуя их труду в рамках той или иной НПО.

Сильную поддержку Амону оказывает французская молодежь, поскольку он является сторонником легализации употребления марихуаны во Франции. По его словам, это "уничтожит наркотрафик и защитит граждан от дилеров".

О готовности заключить политический союз с Амоном уже заявили французские "зеленые".

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.