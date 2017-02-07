Фийон укрепил позиции в правоцентристском лагере для продолжения спора за пост президента

ПАРИЖ, 7 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Бывший глава французского правительства Франсуа Фийон, намеренный баллотироваться на весенних выборах на пост президента республики от партии "Республиканцы", перехватил инициативу у своих оппонентов. Экс-премьер заручился поддержкой собственной партии для продолжения предвыборного марафона. Так расценивают парижские аналитики новый поворот в развитии избирательной кампании во Франции.

Система доказательств

62-летний политик дал в понедельник подробные объяснения по поводу различных дел, которые в последние две недели привели к серьезному снижению его рейтинга. Это касается прежде всего скандала вокруг размеров выплат, полученных Пенелопой Фийон за время работы парламентским атташе супруга.

Бывшему премьер-министру понадобилась менее часа для аргументированных ответов на серию острых вопросов французской прессы. Так, он достаточно подробно рассказал о работе, которую его жена проводила в качестве помощника депутата и обосновал выплаченные ей суммы.

"Все это было легально", - подчеркнул политик. Одновременно он признал, что французы по соображениям морального порядка больше не хотят мириться с практикой участия родственников в деятельности депутатов. "Я совершил ошибку и приношу свои извинения французам", - признал он.

Политические аналитики отдали должное системе аргументов, которую выстроил кандидат "Республиканцев". "Фийон говорил убедительно, прямо, ясно отвечал на вопросы", - отметил политолог Лоран Неман. По его мнению, конспект выступления претендента "был подготовлен самым тщательным образом, каждое слово взвешено, вновь и вновь обдумано адвокатами и ближним кругом политика".

В расчете на правых и центристов

Свою речь кандидат в президенты адресовал прежде всего собственному политическому лагерю - правым и центристам - с целью консолидации партийной поддержки. "Это был Фийон в наступлении, контратаке", - полагает известный телевизионный комментатор Анна Кабана. По ее мнению, политик дал ясно понять своему лагерю: "Либо он, либо хаос".

Главный редактор политической службы телеканала BFM TV Тьерри Арно напомнил, что в конце минувшей неделе в лагере правоцентристов раздавались достаточно сильные голоса сомнения. "Но альтернативный кандидат так и не появился, - заметил он. - Франсуа Фийон принял это к сведению".

По мнению Арно, встреча прессы с Фийоном была "слишком короткой и не позволила прояснить все моменты". Так, без ответа остался вопрос о суммах, которые его жена получила от журнала La Revue des deux Mondes, а также о вознаграждении, которое в бытность сенатором он выплачивал своим детям, в то время студентам-юристам, за оказываемые ими услуги в парламенте.

По мнению телевизионной ведущей Рут Элькриеф, выступление Фийона "несколько запоздало". "Если бы этот сеанс вопросов и ответов состоялся на следующий день или спустя два дня после разоблачений, с которыми выступил еженедельник Le Canard enchan, дело бы не зашло так далеко, - полагает она. - Откликнуться на требование прозрачности ему следовало бы как можно быстрее. Минувшие две недели серьезно подорвали его шансы".

Нарушен принцип разделения властей

Однако, даже громкоголосый критик в парламентской фракции "Республиканцев" Жорж Фенек, еще недавно призывавший Фийона предоставить партии найти ему замену, был вынужден пойти на попятную. "Ему вести нас в этой кампании", - заявил депутат, заверив, что в партии не будет "ни диссидентства, ни путча".

Не оставил сомнений на этот счет и сам кандидат, напомнивший о своей убедительной победе на первичных выборах (праймериз). "Я был избран миллионами французов, - заметил Фийон. - Ни одна инстанция не вправе ставить под сомнение итоги голосования во время праймериз. Вот почему я объявляю вам, что сегодня начинается новая кампания".

Поход против Фийона - так называемый Пенелопагейт - попирает ряд основополагающих правовых принципов, указал известный специалист в области публичного права, профессор Паскаль Жан. Прежде всего, "нарушена презумпция невиновности". "Самое тревожное, однако, заключается в том, что нарушается принцип разделения властей, лежащий в основе любого плюралистического режима", - предостерег ученый.

Обыск в Бурбонском дворце

Проводимое расследование, считает он, "противоречит одному из принципов конституции - автономии законодательных органов". Обыск, который провели в Бурбонском дворце, резиденции Национального собрания (нижней палаты парламента), сотрудники полиции по указанию финансовой прокуратуры, вызвал у юриста серьезные возражения. "Поиск трудового контракта помощника одного из депутатов не может служить оправданием подобного вторжения юстиции на территорию парламента", - убежден он.

В моральном плане общество может быть шокировано сведениями о трудоустройстве одним из парламентариев членов своей семьи и суммах зарплаты (приведенных в прессе без учета выплаченных налогов), заметил профессор. Но эта ситуация легальна, подчеркнул он.

Работа парламентских помощников не держится в тайне. Если "четвертая власть" хотела осудить эту практику, у нее была возможность сделать это не несколько лет, а несколько десятилетий назад. Наконец, эта история заставляет задаться вопросом о вмешательстве юстиции в демократические выборы. Невозможно представить себе неучастие в состязании кандидата сразу нескольких политических партий, представленных в Национальном собрании и Сенате.

Парадокс марафона

Политический обозреватель газеты Le Monde Франсуаз Фрессоз видит один из парадоксов избирательной компании в "некомфортной позиции фаворита". Мэр Бордо Ален Жюппе, напоминает она, считался ключевым претендентом на правом фланге почти год, пока не был обойден соперником - Фийоном, пришествия которого он не заметил. Сам Фийон лишился такой роли спустя несколько недель после победы на праймериз.

Сейчас майка лидера гонки досталась кандидату и основателю движения "На марше" Эмманюэлю Макрону, и новый статус должен побудить его к бдительности. Макрон, возглавлявший ранее министерство экономики, стал мишенью для атак и слева, и справа.

Социалистическая партия, которая, согласно ожиданиям должна была бы расколоться, сохраняет единство, даже более того - боевой дух. Кандидат партии Бенуа Амон сплачивает социалистов, чтобы оставить на обочине кандидата Левого фронта Жан-Люка Мелашона и одновременно сдержать марш Макрона.

Во вторник Фийон проведет встречу с депутатами своей партии, вернувшимися из парламентских округов. Последние исследования настроений французов показывают, что его рейтинг прекратил снижение и остановился пока на отметке 18,5%.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.