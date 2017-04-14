CNN: британские разведслужбы предоставили США данные о контактах помощников Трампа с РФ

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Британские и другие европейские разведслужбы перехватили и предоставили в распоряжение США данные о контактах, которые имели во время американской предвыборной кампании помощники Дональда Трампа с представителями России. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

По ее сведениям, информация была собрана в результате слежки, осуществляемой западной разведкой в отношении российских официальных лиц и других граждан РФ. Британские разведслужбы, в том числе Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ), не ставили целью собирать сведения о членах команды Трампа, который впоследствии одержал победу на выборах президента США, однако данные об их контактах с представителями РФ вскрылись в результате того, что CNN назвало "случайным сбором" информации.

Телеканал отмечает, что Центру правительственной связи и ряду других европейских разведслужб удалось перехватить "множество случаев коммуникации", имевших место в течение нескольких месяцев между помощниками Трампа и представителями РФ. Впоследствии они передали эти сведения американской разведке, сообщает CNN.

По его данным, полученные сведения, вероятно, будут изучены в ходе расследования предполагаемых связей между Трампом и Россией, которое ведет комитет по разведке Сената Конгресса США. "Если иностранные разведслужбы делятся с разведкой США информацией и она важна для расследования, то, конечно, комитет по разведке изучит ее", - заявил CNN источник, близкий к этому комитету.

Демократическая партия США пытается инициировать скандал вокруг приписываемых Трампу и его окружению связей с Москвой. Сам Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные обвинения. По их мнению, все усилия демократов на данном направлении политизированы и направлены на дискредитацию законной исполнительной власти США.