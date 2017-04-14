Карзай: США используют Афганистан как полигон для новых видов вооружений

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Афганистана в 2002-2014 гг. Хамид Карзай резко осудил удар, нанесенный США в четверг по территории центральноазиатской республики с использованием сверхмощной фугасной авиационной бомбы. Соответствующее заявление политик сделал в пятницу в социальной сети Twitter.

"Я категорически и самым решительным образом осуждаю то, что американские вооруженные силы сбросили на Афганистан новейшую неядерную бомбу, - написал Карзай. - Это не война с террором, а бесчеловечное и жестокое злоупотребление нашей страной как испытательным полигоном для новых и опасных видов оружия. В силах афганцев остановить США".

В четверг Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу местной ячейки террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в уезде Ачин провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден отметил, что тоннельный комплекс, по которому Пентагон ударил сверхмощной бомбой, был построен на средства самих Соединенных Штатов в 1980-е годы. Вашингтон тогда помогал моджахедам, боровшимся с силами ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

I vehemently and in strongest words condemn the dropping of the latest weapon, the largest non-nuclear #bomb, on Afghanistan by US...1/2 — Hamid Karzai (@KarzaiH) 13 April 2017

2/2 military. This is not the war on terror but the inhuman and most brutal misuse of our country as testing ground for new and dangerous... — Hamid Karzai (@KarzaiH) 13 April 2017

2/3 weapons. It is upon us,Afghans, to stop the #USA. — Hamid Karzai (@KarzaiH) 13 April 2017