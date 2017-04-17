Правительство Турции запросит парламент продлить режим ЧП в стране

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АНКАРА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Кабинет министров Турции в понедельник принял решение направить в парламент запрос на продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в республике. Об этом сообщил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш.
"На заседании правительства было принято решение продлить режим ЧП. Такую рекомендация ранее дал кабмину Совет нацбезопасности (СНБ). После соответствующего решения парламента он будет продлен на три месяца", - сказал вице-премьер. Он добавил, что запрос о продлении режима уже подписан членами правительства и будет передан на утверждение парламента.
Действующий режим ЧП заканчивается 19 апреля, и он продлевался уже дважды по три месяца после попытки переворота 15 июля 2016 года. Ранее премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что не исключает продления режима с тем, чтобы он действовал ровно год, до середины июля текущего года. Если правительство посчитает необходимым это сделать, то в течение ближайшего времени направит в парламент на ратификацию соответствующий запрос.