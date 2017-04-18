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Латвия выделила на размещение батальона НАТО почти €9 млн

Международная панорама
18 апреля, 15:39 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Главные позиции расходов - питание, вода, передвижные туалеты, раковины, а также горючее и военные материально-технические средства
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РИГА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Правительство Латвии приняло решение выделить предварительное финансирование в размере €8,9 млн на размещение на территории республики многонационального батальона Североатлантического альянса.

Как отмечает Министерство обороны республики, речь идет о пребывании натовской группировки, возглавляемой Канадой. "Главные позиции расходов - питание, питьевая вода, приобретение передвижных туалетов, раковин и другого инвентаря, а также горючее, смазочные материалы и военные материально-технические средства", - сказано в аннотации проекта решения.

"Эти расчеты предварительные, а точные будут известны после того, как начнется фактическое сотрудничество и будет известно точное число военнослужащих, которые будут находиться на территории Латвии", - говорится в документе.

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Ранее в апреле в Латвии начались крупные международные военные учения Summer Shield 14. В них задействовано свыше 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии, Швеции и Великобритании. Ежегодные маневры проходят на военном полигоне в Адажи и на прилегающей к нему территории и продлятся до 30 апреля. Цель учений - отработать навыки проведения боевых операций на уровне батальонов и бригад. 

Лидеры Свероатлантического альянса на саммите в Варшаве в июле 2016-го приняли решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составит порядка 1 тыс. человек. В ее состав войдут военнослужащие из Албании, Испании, Италии, Польши и Словении, а возглавит батальон Канада, направив в республику 455 солдат. Канадские военные должны прибыть в Латвию в мае этого года, а полностью формирование батальона должно завершиться в июле-августе.

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