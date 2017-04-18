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ФРГ не комментирует данные СМИ о передаче Меркель спецслужбам Британии досье на Путина

Международная панорама
18 апреля, 17:46 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
По информации Focus, канцлер Германии предоставила материалы в обмен на информацию о террористической угрозе для ФРГ
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БЕРЛИН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Германское правительство не стало комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что канцлер Ангела Меркель якобы передала досье на российского президента Владимира Путина британским спецслужбам.

"По вопросам, относящимся к ведению разведывательных служб, правительство в принципе не делает публичных заявлений", - сообщил ТАСС представитель кабмина ФРГ.

Как ранее сообщало издание Focus, ссылаясь на собственные неназванные источники, канцлер Меркель несколько раз проводила тайные встречи с руководством британских спецслужб, не ставя при этом в известность собственную разведку. Предметом бесед была террористическая угроза для Германии и в целом для Европы.

В качестве благодарности за предоставленную информацию Меркель, со своей стороны, якобы передала британским спецслужбам составленные германской службой внешней разведки (BND) досье на Путина и аналитические материалы о ситуации в Крыму. По данным журнала, конечные версии этих документов были подготовлены в одном из управлений ведомства федерального канцлера, которое курирует работу разведки. По всей видимости, отмечает Focus, сделано это было также без ведома самих спецслужб.

Издание также указывает, что последние подобные консультации проводились в 2015 году в загородной резиденции тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона. В кабмине подтвердили лишь, что "визит канцлера в октябре 2015 года состоялся по приглашению премьера".

Сообщения в СМИ появились на фоне готовящегося визита Меркель в Россию. Как ожидается, канцлер посетит РФ в 2 мая.

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