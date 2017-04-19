Мэй исключила возможность второго референдума по Brexit

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Объявленные досрочные парламентские выборы в Великобритании не подразумевают проведение второго референдума по вопросу членства страны в Евросоюзе. Об этом заявила в эфире вещательной корпорации "Би-би-си" премьер-министр и лидер правящей Консервативной партии Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Второго референдума не будет. Британский народ проголосовал в прошлом году за выход из Евросоюза (Brexit). Мы уже предприняли ключевой шаг, который запускает применение статьи 50 (Лиссабонского договора). Этот процесс в действии и пути назад нет", - сказала она.

Ранее премьер заявила, что назначенные на 8 июня досрочные парламентские выборы должны помешать оппозиционным партиям сорвать Brexit. "Народ объединен вокруг этой цели. Общественность хочет, чтобы мы осуществили выход из Евросоюза и построили в будущем более сильную Великобританию", - подчеркнула Мэй.

Глава британского правительства 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске процедуры по выходу Соединенного Королевства из состава ЕС. Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции.