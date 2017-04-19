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СМИ: ЦИК Турции отклонил запрос оппозиции об отмене итогов референдума

Международная панорама
19 апреля, 18:10 дата обновления: 19 апреля, 18:22 UTC+3
По данным газеты Hurriyet Daily News, инициативу поддержал один член комиссии, 10 членов высказались против
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© AP Photo/Emrah Gurel

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Высшая избирательная комиссия (ЦИК) Турции отклонила запрос турецкой оппозиции об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок в конституцию страны. Об этом сообщила в среду газета Hurriyet Daily News.

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Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране

По ее данным, лишь один член комиссии поддержал инициативу оппозиции, 10 членов ЦИК высказались против.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. За пакет поправок высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.

Во вторник турецкая оппозиция в составе Народно-республиканской партии, Партии демократии народов и Партии отечества официально передала в ЦИК запрос об аннулировании итогов референдума. Свое требование партии обосновали тем, что при подсчете результатов учитывались бюллетени, на которых не были проставлены необходимые печати.

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Конституционный референдум в Турции
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