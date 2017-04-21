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По факту стрельбы в центре Парижа открыто следствие по статьям о терроризме

Международная панорама
21 апреля, 2:12 дата обновления: 21 апреля, 2:23 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Прокурор Парижа Франсуа Моленс также подтвердил, что личность нападавшего, ликвидированного на месте, была установлена следователями
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© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французские власти открыли судебное производство по ряду статей о терроризме в связи со стрельбой на Елисейских полях в Париже, в результате которой был убит полицейский и еще двое стражей порядка и одна прохожая получили ранения. Об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Моленс в эфире телеканала BFM TV.

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"Дело было немедленно поручено отделу прокуратуры по делам, связанным с терроризмом. Мы открыли производство по статьям убийство и покушение на убийство лиц, наделенных государственной властью, связь с террористическим сообществом, а также создание преступного сговора с террористическими целями", - сообщил он.

Прокурор также подтвердил, что личность нападавшего, ликвидированного на месте, была установлена следователями. "Она была проверена, но я сейчас не приведу подробностей, поскольку продолжаются следственные мероприятия и проводятся обыски, в частности, чтобы уточнить, были у него сообщники или нет", - сказал Моленс, добавив, что новые детали о ходе следствия будут озвучены в пятницу днем.

Моленс также сообщил, что во время стрельбы в Париже ранения получила иностранная гражданка. 

"В 20:50 (21:50 мск) человек, вооруженный штурмовой винтовкой, открыл огонь по полицейским, которые шли строем в районе магазина "Маркс энд Спенсер" (Marks and Spencer) на Елисейских полях. Это повлекло за собой смерть одного полицейского и ранения двух других - одного легкой степени, другого более серьезной. Была также легко ранена иностранная гражданка, которая находилась рядом и, вероятно, была задета осколками", - проинформировал он, выступая в эфире.

Прокурор не уточнил национальность пострадавшей. 

Хроника инцидента 

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел около 21:00 (22:00 мск). В ходе перестрелки на Елисейских полях с неизвестным один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии.

Президент Франции Франсуа Олланд по итогам срочного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию теракта. Он также созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое пройдет сегодня утром.

Происшествие случилось в момент, когда по национальному телеканалу France 2 шел последний большой предвыборный эфир с участием всех 11 кандидатов в президенты, которые через три дня примут участие в первом туре выборов главы государства. Голосование намечено на воскресенье, 23 апреля, второй тур должен пройти 7 мая.

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