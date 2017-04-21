Источник: Селезнев и его адвокат могут подать апелляцию в течение 14 дней

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СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмыМеждународная панорама 21 апреля, 21:05
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НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россиянин Роман Селезнев, приговоренный федеральным окружным судом в Сиэтле (штат Вашингтон) к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество, может подать апелляцию в течение 14 дней. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС осведомленный источник, знакомый с ходом судебного процесса.
"Судья после оглашения приговора сообщил, что у Селезнева и его адвоката есть 14 суток на то, чтобы решить вопрос о подаче апелляции", - сказал он.
Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Селезнева Игорь Литвак подтвердил, что вопрос о возможности подачи апелляции уже рассматривается. "Мы будем подавать уведомление о намерении подать апелляцию, - сообщил он. - Сейчас я иду на встречу с Романом, и мы обсудим наши дальнейшие шаги".
Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон).
В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктам обвинения в кибермошенничестве. Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний. Сегодня в федеральном окружном суде Сиэтла Селезнев приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн. Обвинения в отношении Селезнева выдвинуты также в судах штатов Невада и Джорджия.
В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян. Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.