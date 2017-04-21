Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: Селезнев и его адвокат могут подать апелляцию в течение 14 дней

Международная панорама
21 апреля, 22:47 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат россиянина подтвердил, что вопрос о возможности подачи апелляции уже рассматривается
Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Россиянин Роман Селезнев, приговоренный федеральным окружным судом в Сиэтле (штат Вашингтон) к 27 годам тюремного заключения за кибермошенничество, может подать апелляцию в течение 14 дней. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС осведомленный источник, знакомый с ходом судебного процесса.

"Судья после оглашения приговора сообщил, что у Селезнева и его адвоката есть 14 суток на то, чтобы решить вопрос о подаче апелляции", - сказал он.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат Селезнева Игорь Литвак подтвердил, что вопрос о возможности подачи апелляции уже рассматривается. "Мы будем подавать уведомление о намерении подать апелляцию, - сообщил он. - Сейчас я иду на встречу с Романом, и мы обсудим наши дальнейшие шаги".

Смотрите также

Депутат Селезнев назвал приговор своему сыну Роману в США несправедливым
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
Адвокат россиянина Селезнева считает, что в его деле "замешана политика"

Селезнев был задержан агентами спецслужб США 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики. В тот же день россиянин был доставлен на остров Гуам, являющийся владением США. Окружной суд Гуама отказал ему в освобождении и принял решение о депортации Селезнева в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных признало россиянина виновным по 38 из 40 выдвинутых против него пунктам обвинения в кибермошенничестве. Селезневу инкриминировались взломы баз данных около 200 американских компаний. Сегодня в федеральном окружном суде Сиэтла Селезнев приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн. Обвинения в отношении Селезнева выдвинуты также в судах штатов Невада и Джорджия.

В МИД РФ не раз выражали протест против политики властей США, "поощряющей американские спецслужбы заниматься в буквальном смысле похищениями за рубежом" россиян. Примерами такого рода служат "трагические ситуации Константина Ярошенко и Романа Селезнева, которых власти США сначала поместили в тюремные камеры, а теперь целенаправленно лишают полноценной медицинской помощи", напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Судебные преследования россиян за рубежом
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
4
СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора
5
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
6
Великобритания встревожена решением ВС РФ отнести "Свидетелей Иеговы" к экстремистам
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама