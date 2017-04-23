Эксперт: Киев подорвал экипаж ОБСЕ, что бы поднять вопрос о вооружении наблюдателей

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ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики подорвали автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, чтобы вновь поднять на международном уровне вопрос о введении в Донбасс вооруженной международной миссии. Такое мнение выразил представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.
"Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ - беспрецедентный шаг со стороны вооруженных формирований Киева, цинично нарушающий иммунитет международных наблюдателей и попирающий нормы международного права. Эта провокация четко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооруженную международную миссию, против чего однозначно выступают представители ЛНР и ДНР (провозглашенной Донецкой народной республики)", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.
Мирошник также добавил, что данная провокация может запустить новый виток эскалации конфликта в Донбассе, "где уже нет международно признанных авторитетов".
Идею введения в Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ регулярно выдвигает Киев. Так, о ее необходимости заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам министерской встречи "нормандской четверки" в Минске 29 ноября 2016 года. Чуть позже, в январе 2017, президент Украины Петр Порошенко также призвал главу ОБСЕ Себастьяна Курца задействовать весь потенциал организации для урегулирования ситуации в Донбассе и продолжить работу над вопросом "размещения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в регионе". В свою очередь власти ЛНР и ДНР неоднократно выступали против вооружения представителей ОБСЕ.
Патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения. Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом сообщил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.
В свою очередь в народной милиции ЛНР заявили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.