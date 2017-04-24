Эмманюэль Макрон рассчитывает стать самым молодым президентом

ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Основатель надпартийного движения "На марше" (En marche!) Эмманюэль Макрон в случае его избрания 7 мая на пост главы государства станет самым молодым президентом в истории V Республики, созданной более полувека назад генералом Шарлем де Голлем. На пути к вершинам власти 39-летний претендент, однако, уже успел поработать и в частном бизнесе, и на государственной службе.

Кандидат из Амьена

"Я хочу быть вашим президентом", - заявил Макрон своим сторонникам после объявления результатов первого тура. Он никогда прежде не был так близок к своей цели.

Кандидат в президенты родился 21 декабря 1977 года в Амьене, знаменитом своими каналами, а также собором, который может вместить гораздо больше людей, чем любая другая церковь Франции, включая Нотр-Дам-де-Пари.

В классическую литературу Амьен вошел благодаря психологическому роману аббата Прево "История кавалера де Грие и Манон Леско" (1731). Герои книги впервые встречаются именно в этом городе.

Эмманюэль Жан-Мишель Фредерик - сын врача, профессора неврологии Жан-Мишеля Макрона и медицинского консультанта системы Социального страхования Франсуаз Нуге. Претендент на высшую должность республики женат на своей школьной учительнице. Родом также из Амьена, Брижит Троньё на 24 года старше своего спутника (она родилась 13 апреля 1953). Ныне она преподает литературу в колледже иезуитов в элитном XVI округе Парижа и является для супруга-кандидата незаменимой помощницей в подготовке к предвыборным выступлениям.

Супруги голосовали в воскресенье в городе Туке, французском северном курорте, где находится их загородный дом.

В политику из банка

Кроме школьного театра, которым руководила его будущая супруга в Амьене, лицеист Макрон в течение 10 лет также посещал класс фортепиано в местной консерватории. Среди спортивных занятий он отдавал безусловное предпочтение футболу и французскому боксу.

Университетами Макрона стали Париж-Нантер, столичный Институт политических наук, также кузница кадров французского политического Олимпа - страсбургская Национальная школа администрации (ENA). Именно последняя и открыла ему путь в престижную генеральную инспекцию финансов.

Финансиста, работавшего в банке Ротшильда, пригласил в команду в 2012 году сам Франсуа Олланд. Избранный президент-социалист благоволил к успешному эксперту и сначала назначил его своим экономическим советником и спичрайтером, а спустя еще два года доверил ключевое министерство экономики.

Вместо 10 лет, положенных выпускнику ENA, он пробыл на госслужбе всего шесть. В итоге в 2016 году ему пришлось покрыть неустойку и вернуть государству €54 тысячи.

Правда, во время работы в банке Ротшильда с 2010 года, когда он стал одним из управляющих, и до перехода в президентскую команду в 2012 году, ему удалось заработать €2 млн. "Останься Макрон в банке, - полагает его коллега Франсуа Энро, - он был бы одним из лучших финансистов во Франции и в Европе".

Репутация либерала

Макрон заслужил в кабинете репутацию либерала. Он ратовал за сбалансированность государственных финансов и свободную игру рынка. Его наиболее заметной инициативой стала разработка закона об обеспечении деловой активности и равенства возможностей.

Основатель движения "На марше" не соглашается, когда его называют "системным кандидатом". "Я увидел пределы нашей политической системы, - пояснил он журналистам. - Она подталкивает к компромиссам в последний момент". В каждом выступлении, он стремится уверить аудиторию, что его проект предусматривает модернизацию жизни страны.

Дебют у Версальских ворот

Свою предвыборную кампанию он открыл в декабре выступлением на митинге у Версальских ворот Парижа. Кандидат, говоривший без конспекта на протяжении 1 часа 45 минут, адресовал аудитории в самом начале митинга почти гамлетовский вопрос: "Готовы ли вы изменить Францию?"

Он вновь подчеркнул, что не причисляет свое движение ни к правым, ни к левым. "Наш проект - ввести страну в ХХI век, сделать ее успешной в меняющемся мире", - заявил он.

Первый приоритет - проблема обеспечения занятости, решить которую так и не удалось президенту Франсуа Олланду, отказавшемуся в итоге баллотироваться на второй срок на нынешних выборах. "Я хочу говорить о нашем сражении против безработицы, которая обрекает на домашний арест часть сограждан, - сказал Макрон. - Это экономическая и социальная битва". Претендент обещал создать благоприятные условия для работодателей, а наемных работников - освободить от социальных взносов на страхование от болезни и безработицы.

Идти на выборы политик решил, когда убедился в том, что проводить настоящие реформы может лишь президент. Он не считает, что несет политическую ответственность за минувшее пятилетие. "Я не был ни президентом, ни премьер-министром", - напомнил он.

Тем не менее его карьера в последние пять лет была весьма впечатляющей. В 2012 году он стал советником Олланда, но через год покинул Елисейский дворец, так как не был приглашен, вопреки ожиданиям, на пост главы президентской администрации. В 2014 году он вернулся в команду - уже как министр экономики, а спустя два года вновь попросился в отставку, чтобы баллотироваться в президенты. Из Елисейского дворца, президентской резиденции, он, таким образом, ушел, чтобы вернуться.

Афоризмы претендента

В бытность министром Макрон сделал одно из своих самых примечательных заявлений. В интервью газете L'Echo он заметил: "Нам нужны молодые французы, которые хотели бы стать миллиардерами".

Минувшим летом он высказался против запрета на ношение чадры во французских университетах, отмежевавшись от линии возглавлявшего в то время кабинет социалистов Манюэля Вальса. "Не думаю, что нужно придумывать новые законы, чтобы преследовать тех, кто хотел бы сохранить и во время занятий отличительные знаки своей религии", - считает он.

Макрон исповедует форму мягкого популизма. Он обращается непосредственно к народу, отвергая "дряхлость" классической политики и ее партий.

Во внешней политике

По вопросам внешнего курса Франции Макрон пока высказывался с оговорками. "Европейская политика позволит нам вести диалог с Россией, - отметил он, например, в одном из своих заявлений в ходе нынешней избирательной кампании. - Но говорить с ней не значит забывать, что мы не разделяем одни и те же ценности".

Он участвовал в программе обменов "Молодые лидеры", действующей при Франко-американском фонде. В 2014 году в качестве заместителя главы президентской администрации был приглашен на заседание Бильдербергского клуба, объединяющего 130 влиятельных политиков США, Европы и Азии.

По мнению его бывшего сослуживца в президентской администрации Акилино Мореля, те, кто не предугадал возвышение Макрона, "просто наивны". По его словам, молодой, целеустремленный, пришедший из мира финансов, говорящий по-английски политик убежден, что старый политический мир рушится и французы востребуют именно его.

"Я познакомился с ним только в 2012 году, - заметил Морель, - Но никогда не сомневался ни в силе, ни в давности его политических амбиций".

Предварительные результаты

Макрон лидирует в первом туре выборов президента Франции с результатом 23,82% голосов, председатель "Национального фронта" Марин Ле Пен получает 21,58%. Такие промежуточные итоги обнародовало министерство внутренних дел республики по итогам подсчета 46 млн бюллетеней.

По этим же данным МВД, кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон занимает третье место с результатом 19,96%. На четвертой строчке располагается лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, на счету которого 19,49% голосов.

В списках избирателей на этих выборах были зарегистрированы более 46,9 млн французов. Второй тур запланирован на 7 мая.