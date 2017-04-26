SANA: МИД Сирии осуждает действия Турции на сирийской территории

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сирии выступило с осуждением действий Турции на сирийской территории, предпринятых в минувший вторник. Об этом сообщило в среду агентство SANA со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве Сирии.
"Сирия осуждает самым решительным образом вопиющую агрессию, предпринятую режимом (президента Турции Тайипа) Эрдогана вчера на сирийской территории", - заявил источник. Кроме того, он добавил, что "Сирия призывает международное сообщество и ООН осудить подобную агрессию и политику турецкого режима, поддерживающую терроризм".
В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, в горах Синджар (северо-запад Ирака) и горах Карачок (северо-восток Сирии). Как сообщил Генштаб ВС республики, "в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 членов террористической сепаратистской организации (имеется в виду РПК - прим. ТАСС)".