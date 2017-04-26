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МИД Франции обеспокоен решением Киева отключить подачу электроэнергии в Луганск

Международная панорама
26 апреля, 16:57 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, апреля. /ТАСС
Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал решение прекратить электроснабжение ЛНР "не политическим, а чисто экономическим"
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© Алексей Павлишак/ТАСС

ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции обеспокоено решением украинских властей прекратить подачу электроэнергии на территорию провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

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Об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства.

"Франция обеспокоена возможным ухудшением гуманитарной ситуации и санитарных условий в связи с отключением подачи электроэнергии и водоснабжения в луганском регионе", - говорится в заявлении.

Во вторник, 25 апреля, с 00:00 предприятие "Луганское энергетическое объединение" прекратило поставки электроэнергии на территорию ЛНР. Вечером министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик назвал решение прекратить электроснабжение ЛНР "не политическим, а чисто экономическим" и заявил, что Украина возобновит поставки электроэнергии на территорию провозглашенной ЛНР после погашения задолженности по оплате услуг.

Позже в тот же день в Минтопэнерго ЛНР заявили, что на данный момент обеспечивают республику электроэнергией за счет собственных мощностей.

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